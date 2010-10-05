Сделать сайт многоквартирого дома "под ключ"

Нужен тендерный сайт. По дизайну и функциональности, я вижу его как http://www.weblancer.net , только тематика будет ремонт и строительство. Надо создать, установить и необходимо дальнейшее обслуживание. Подробное ТЗ при встрече в Москве. Оплата наличными по факту, возможен ...