Здравствуйте! Меня интерисует создание сайта, интернет-магазина под ключ. Магазин по продаже сантехники,котлы,колонки,кондиционеры и т.п. Больше это будет как бы сайт для сети магазинов в городе, но и должна быть функция интернет-магазина. От вас жду сроки ...