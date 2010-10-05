Необходимо создать сайт "под ключ" по горнолыжному курорту Домбай, для туристической компании, а также зарегить его в каталогах и продвинуть его. Домен есть, хостинг есть, от Вас портфолио, время написания и цена.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Меня интерисует создание сайта, интернет-магазина под ключ. Магазин по продаже сантехники,котлы,колонки,кондиционеры и т.п. Больше это будет как бы сайт для сети магазинов в городе, но и должна быть функция интернет-магазина. От вас жду сроки на выполнение работы, стоимость и может какие-то рекомендации с вашей стороны. Все предложения строго в проэкте, в аську не пишем, в приват тоже, в скайп не звоним.
Просьба сразу ставить свои сроки и цены, просить индивидуально никого не собираюсь, также предложения типа (готов,стучите,пишите) уйдут в мусор. Хотел бы также видеть что ни будь из портфолио по этой те матике.
С ув.Иван
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