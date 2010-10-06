Сайт еженедельного журнала

Необходимо разработать сайт на Drupal, очень простой, всего 10-15 страниц. Дизайн простой. Ждем предложения.
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На сайте анонсы свежего номера, архив прошлых номеров, лента новостей, гостевая книга, форум, опросник, своя и партнерская реклама. Возможность авторизации пользователей, online продажа контента. Поиск по сайту. Полная статистика посещений.
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