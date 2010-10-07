Сайт (копия сайта) агентства недвижимости

Сервис должен работать с а1 валюты wmr, wmz, wmu, wme, wmb Дизайн на ваше усмотрение, главное чтобы было красиво Полноценная 100% защита от взлома, а также от спамеров: Защита по номеру телефону Защита по сервисному номеру Защита по кошельку WebMoney Защита по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен полностью готовый сайт (можно копию - файлы+база) для агентства недвижимости. Желательно следующие возможности:
- новости
- статьи
- каталог недвижимости по различным характеристикам
- фильтр/поиск
- вывод горячих предложений
- фотографии снаружи-внутри
Ваши варианты и их стоимость рассмотрю. НЕ ДОРОГО!
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