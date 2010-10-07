Сделать копию сайта

$50
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки207 просмотров
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Сделать сайт с таким-же или несколько упрощенным функционалом. (подробности исполнителю) www.polygraphy.info/

ТЗ (в разработке) предоставлю. Задача: сверстать, поставить на хост. Домен есть. Вопрос: когда и сколько?) Сразу скажу, бюджет ограничен. Портфолио и ссылки на раб. проект, желательны.

Не надо говорить сделаем...

Срок и сумма интересует. И посмотрите ссылку.

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13 лет назад
krutskihs
Сергей 
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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