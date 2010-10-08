Видеокурс о создании сайтов.

Требуется человек или команда для разработки видеокурса под рабочим названием "Как создать сайт с нуля". Курс рассчитан на абсолютных новичков. Предполагается рассмотреть создание различных типов сайтов на наиболее подходящем для конкретного типа CMS. (Например: Блог - WP, сайт-визитка - GetSimple и т.д).

Также требуются специалисты, идеально разбирающиеся в теории и практике определенной CMS и готовые доступно и просто изложить свои знания :)

Люди с опытом создания видеокурсов приветствуются.