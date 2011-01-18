Обработка контента

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт29 заявок485 просмотров

Требуется обработать контент - простой текст отформатировать в визуальном редакторе. Нужно выделить заголовки, списки, обзацы и т.д. - т.е. сделать текст красивым и удобочитаемым.

Пример текста до и после обработки - http://enabea.com/temp/

Около 180-200 страниц.

Укажите сумму за всю работу.

Внимательность обязательна!

Обязательно указывайте в проект сумму и срок.

14 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров