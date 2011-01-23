Найти в интернете ответы на технические вопросы

$20
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Завершен10 заявок393 просмотра

Нужно найти в интернете ответы на технические вопросы связанные с перевозками грузов, с автомобильной техникой и экономикой и занести все ответы в текстовый документ в формат тхт. Всего вопросов 120. Ответы должны быть полными и не очень объёмными. В принципе все очень даже просто, нашел в интернете ответ скопировал и сохранил. Кто заинтересовался пишите.

14 лет назад
red4911
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$20
4 дня
Всё сделал как надо - быстро, качественно и по делу. С таким человеком приятно иметь дело. Рекомендую.
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Igorio
Игорь 
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16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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