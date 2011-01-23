Нужно найти в интернете ответы на технические вопросы связанные с перевозками грузов, с автомобильной техникой и экономикой и занести все ответы в текстовый документ в формат тхт. Всего вопросов 120. Ответы должны быть полными и не очень объёмными. В принципе все очень даже просто, нашел в интернете ответ скопировал и сохранил. Кто заинтересовался пишите.