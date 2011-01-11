red4911

Михайлович red4911

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

freyd
Антон 
31 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
$35
10 баллов
14 лет назад
Корректировка курсовой
Все отлично приятно было поработать!!!
Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
14 лет назад
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Владимир - отличный заказчик. Быстрая оплата и конкретное задание. Всегда рад сотрудничеству.
Всё сделал как надо - быстро, качественно и по делу. С таким человеком приятно иметь дело. Рекомендую.
Ответный отзыв
Moklakova
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Перевести 1 стр. с английского текста на русский
Адекватный и порядочный заказчик. Четкое задание, оплата мгновенная, и приятный в общении человек. Рекомендую!
Быстро, грамотно и качественно.
Ответный отзыв