Нужно найти в интернете ответы на технические вопросы связанные с перевозками грузов, с автомобильной техникой и экономикой и занести все ответы в текстовый документ в формат тхт. Всего вопросов 120. Ответы должны быть полными и ...
- $20Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
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Нужно изменить исходные данные в курсовой работе по "Организации грузовых автомобильных перевозок", пересчитать расчёты и подкорректировать саму курсовую, подставив другие исходные данные. Курсовая и данные которые нужно подставить находятся в приложении.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
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Нужно изменить исходные данные в курсовой работе по "Организации грузовых автомобильных перевозок", пересчитать расчёты и подкорректировать саму курсовую, подставив другие исходные данные.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
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Нужно перевести 1 небольшую страницу текста. И выполнить 3 небольших задания.Переводы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Специальность: экономика и управление на предприятии транспорта Курс: 2 Предмет: Организация перевозок Вид работы: курсовая Объем: ** Тема работы : организация грузовых автомобильных перевозок + практическое задание Дополнительные требования ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Специальность: экономика и управление на предприятиии транспорта Курс: 2 Предмет: Организация перевозок Вид работы: курсовая Объем: *** Тема работы / Вариант: организация грузовых автомобильных перевозок + практическое задание Дополнительные ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад