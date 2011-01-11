Курсовая по организации автомобильных перевозок

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Закрыт2 заявки153 просмотра

Специальность: экономика и управление на предприятии транспорта

Курс: 2

Предмет: Организация перевозок

Вид работы: курсовая

Объем: **

Тема работы : организация грузовых автомобильных перевозок + практическое задание

Дополнительные требования к практ. заданию: Каждое действие должно иметь краткое описание, чтобы всё было понятно.

Задание в приложении.

14 лет назад
red4911
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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