Диплом по гос. и муниц. управлению

$250
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Завершен9 заявок234 просмотра

Вид работы: Диплом

Тема: Взаимодействие гос. центра занятости и коммерческих организаций на примере ООО "Промсервис"

Объём работы: *** страниц

Срок: 1 - 1,5 месяца.

Дополнительно: план нужен в течении недели

14 лет назад
D-Natali
Наталья 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Mulberry
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$250
20 дней
Спасибо огромное за работу, было очень приятно сотрудничать!
Конкуренты занимаются черным пиаром

Заявки фрилансеров

Mulberry
37 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад