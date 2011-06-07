Необходимо провести корреляционно-регрессионный анализ прибыли и рентабельности и выделить резервы роста прибыли. Построить график роста прибыли в будущем и добавить линию тренда. Сама курсовая работа готова, по ней нет замечаний, но преподаватель в последнем ...
Диплом по гос. и муниц. управлению
Вид работы: Диплом
Тема: Взаимодействие гос. центра занятости и коммерческих организаций на примере ООО "Промсервис"
Объём работы: *** страниц
Срок: 1 - 1,5 месяца.
Дополнительно: план нужен в течении недели
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