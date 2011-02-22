Курсовая: Организация денежных расчетов на предприятии. (методичка в папке прикрепленной, Вариант 4)
Доработка диплома
Корректировка таблиц диплома!!! Необходимо свести данные в таблицах. Смотри приложение. Срок-минимальный.
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