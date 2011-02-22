Доработка диплома

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Завершен3 заявки156 просмотров

Корректировка таблиц диплома!!! Необходимо свести данные в таблицах. Смотри приложение. Срок-минимальный.

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Спасибо Алене за оперативность и качество!!! Рекомендую!
Спасибо Ксении за взаимовыгодный проект. Бобольше бы таких честных и оперативных заказчиков:)

Заявки фрилансеров

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад