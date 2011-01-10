Доделать диплом

Тема: Основные различия договора подряда ( строительного, бытового и на выполнение проектных и изыскательных работ) Курсовая из 2-3 глав, каждая из которых подразделяется на 2-3 параграфа. 25-30 ( можно до 35) страниц текста, напечатанного ...