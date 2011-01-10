caramelkov

MIDI-плеер с визуализатором Win-32 приложение – плеер midi файлов, с возможностью визуального представления структуры midi-файла в виде анимированной последовательности нажатия клавиш на "виртуальной клавиатуре" и в виде строки условных символов, соответствующих клавишам ...
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