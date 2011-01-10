caramelkov

Максим caramelkov

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • MIDI-плеер с визуализатором

    MIDI-плеер с визуализатором Win-32 приложение – плеер midi файлов, с возможностью визуального представления структуры midi-файла в виде анимированной последовательности нажатия клавиш на "виртуальной клавиатуре" и в виде строки условных символов, соответствующих клавишам ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать скрипт курса валют

    $10

    Сайт контента:http://bank42.ru/?view=courses&amp;city=3842 Необходимо парсить блок:http://imagepost.ru/?v=458/1n09FbCidZAI8.png И немного его оформить:http://imagepost.ru/?v=458/1n09FbCidZAI8.png Оплата 10$ показывайте у себя на сервере перевожу деньги вы устонавливайте у меня на сервере!

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание парсера

    Нужно написать парсер игр с сайта game.mob.ua по категориям с последующим обновлением игр через CRON. Оплата по факту пишите цену срок до завтра!

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад