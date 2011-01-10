Курсовая бух. учет

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Завершен4 заявки146 просмотров

Тема: учет лизинговых операций

объем 20 стр.

список литературы 20 источников

предложения по цене.

14 лет назад
alisa757
Любовь 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

katyukhasmirnova
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$15
3 дня
Екатерина, профессиональный исполнитель. За очень короткое срок, справилась с проектом на отлично. Большое спасибо за качественное выполненную работу. Буду сотрудничать по другим своим проектам, и всем советую.
С Любовью приятно общаться и легко работать – с удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Вежливое отношение к исполнителю, адекватная и быстрая оплата выполненной работы – чего еще может желать фрилансер от заказчика?

Заявки фрилансеров

katyukhasmirnova
Екатерина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад