Реферат Социальная ответственность бизнеса

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Завершен7 заявок171 просмотр

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14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$15
5 дней
Ольга выполнила хорошую работу, которая потребовала незначительной корректировки, которая была оперативно выполнена.
Работать с Дарьей надежно и приятно, проверка и оплата работы всегда происходит очень быстро.

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад