Кейсы маркетинг

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Завершен2 заявки144 просмотра

Решение кейсов по предмету маркетинг - кейсы не МБА. а ВУЗ простой, первое высшее образование, срок 17.01, объем на 1 кейс 1 страница А4. Кейсы высылаю на почту, т.к. файл большой по весу.

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Сделано на совесть и вовремя.
Всегда приятно работать с умными и компетентными заказчиками, такими как Дарья. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад