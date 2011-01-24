Любая тема по рофессиональная этика либо корпоративная культура Нужно придумать кейс по этике бизнеса. не более 5 лист.
Дипломная по психологии
Предмет: Психoлогия
Тема (описание работы): Пcихoтeхнoлoгии фopмиpoвaния пoзитивнoгo имиджa pyкoвoдитeля (нa примере политическoгo деятeля, пpo предвыбopную кoмпaнию)
Срок сдачи: 24.01.2011
60 листов
Плана нет, методичка есть. План утвердят 13-14 янв.
Пишите стоимость и сроки.
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