Диплом по финансам

Татьяна оплатила за диплом только 2800 руб., хотя общая сумма, обозначенная в проекте почти 6000 руб. ($200). Заказчица диплом сдала, Татьяна мне об этом написала. Когда я спросила про оплату 2-ой части, начались странные вопросы: 1. А давайте снизим стоимость, так как были просрочки по главам. Задержки по главам были. Но. Сама Татьяна не выходила на связь после того, как я отправила ей 1-ю главу несколько дней. И общий срок проекта, который Татьяна утвердила в проекте - 20 дней, я выдержала. Не смотря на это, я даже согласилась снизить стоимость на существенную сумму - на 1000 руб. После чего, вместо оплаты получила еще один довольно странный вопрос: 2. А почему вы увеличили стоимость в проекте, после того как я его утвердила? Что ответить на этот вопрос, я даже не знаю, да и стоит ли отвечать? Каждый кто работает на веблансер, знает, что фрилансер не может менять стоимость и срок проекта, после того, как заказчик его утвердил. Поэтому вывод у меня такой, оплачивать Татьяна не хочет, на связь не выходит уже 4-й день, хотя на сайте появляется.