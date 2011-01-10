Курсовая

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок200 просмотров

Необходимо написать курсовую гна тему " Педагогические девиации и особенности их проявления в сельских школах"

14 лет назад
nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров