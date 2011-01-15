Курсовая бюджетирование

Необходимо написать курсовую гна тему " Педагогические девиации и особенности их проявления в сельских школах"
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Теоретическая курсовая срок 14.01 подробнее см. файл
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