Курсовая бюджетирование

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Завершен8 заявок156 просмотров

Теоретическая курсовая срок 14.01 подробнее см. файл

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$20
3 дня
Ольга выполнила работу качественно, сдала во время, от работы у меня самые приятные впечатления.
Работа проверена и оплачена без задержек, все хорошо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад