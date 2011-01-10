Курсовая работа по финансам

Предмет: Инвестиции и Финансы

Тема: Private Equity (PE) в Российской Федерации

Тип: kurs2

Объем: 30 листов

Срок: укажите минимально возможный, а также стоимость

Пожелания:

Курсовая работа с практической частью на тему "Private Equity (PE) в Российской Федерации" должна описать рынок Private Equity в России и дать оценку (заключение), насколько он рентабелен и аттрактивен для иностранных инвесторов. По этому было бы хорошо, если бы автор знал о Private Equity в России не по наслышке, и был информирован об этом виде бизнеса в силу своей профессиональной деятельности!

Использование информации из интернета приветствуется.

Очень ВАЖНО: Все источники информации должны быть указаны не только в конце работы, но и после каждого цитирования или изложения своими словами. При использовании литературы: Автор, название издания, страница, год издания. При использовании Интернета: Название страницы, дата, когда информация была взята, линк - для быстрого попадания именно на ту страницу откуда была взята информация.

Использование таблиц, фигур и других, улучшаюших обзор, приветствуется (Обязательно указать источник, если отображонная информация повзоимствована). Проверяющий хочет видеть по-больше чисел, на основе которых в конце работы будет сделано заключение. Хочу повториться, что работа должна быть не просто изложением фактов, взятых из разных источников, а являться анализом этих фактов и вести к заключению!!! После прочтения этой работы, иностранныи инвестор должен иметь широкое представление о российском PE рынке, для принятия решения о инвестиции.

Данная работа не должна привышать 30 страниц (текст работы; без оглавления, списка литературы и т.д.). При этом oбъём 1- ой и 2-ой глав вместе ("Вступление" и "Private Equity") не должно привышать 10 страниц.

Очень ВАЖНО: По возможности каждый пункт работы должен быть подкреплён числами, статистикой и т.д., на которых будет основываться вывод работы. Построение работы не должно в точности соответствовать ниже описаным пунктам, но по смыслу должно описывать их. Другие пункты (не упомянутые мной) могут так же быть описаны, если они подходят по смысслу. Так как работа должна быть написана на 30 страницах, может быть не целесообразно разбивать каждый пункт на множество отдельных подпунктов, если объём подпункта не привышает 1 страницы.

Отступ слева, справа, сверху и снизу страницы должен быть 2 см. Шрифт 12, Times New Roman, расстояние между строчками - стандартное.

ПРИМЕРНО работа должна выглядеть так:

Содержание

1. Вступление:

Private Equity, Значение для экономики страны, значение для предприятий, Рынок Российская Федерация, Почему я пишу эту работу.

Цель работы: 1.1 Выявить значение для экономики страны, значение для экономики предприятий.

1.2 Выявить Характеристики русского PE (структура, развитие, роль для иностранных инвесторов)

1.3 Сделать вывод о привлекательности российского PE-рынка

2. Private Equity (Возникновение и современное значение, Определение и концепции определения, Структура участия PE-Фонда в жизни предприятия, Фазы предприятия финанцируемого PE-Фондом, Происхождение капитала, Принцип построения инвестиций, Посредственное, непосредственное участие в делах финанцируемого предприятия, Значение/ Влияние PE для предприятий, для економики страны, Возможные неготивные влияния, Конструкция и принцип действия PE-Фонда, Жизненый цикл частных инвестиционных фондов, Отношения между фондом и инвесторами фонда, PE как класс капиталовложения, Краткое резюме и промжуточный вывод главы)

3. Рынок PE в России (История развития за период после перестройки до нашых дней, Обшие рамки рынка России: Окономическая среда, Политическая среда, Культурная среда; Характеристики российского PE-рынка, Развитие и тенденции в области прямых инвестиций в России, Происхождение капитала для PE-инвестиций в России, Структура и классификация русских частных инвестиционных компаний, Классификация стадии финансирования, Классификация инвестицый по секторам экономики, Классификация инвестиций по регионам страны, Роль государства в развитии русской рынка прямых инвестиций, Значение прямых инвестиций для экономики России, Меры правительства по поддержке этого рода бизнеса, Российские PE-рынок/PE-Фонды в сравнении с рынками других стран: европы, США, Краткое резюме, Результаты и выводы главы)

4.Заключение в общем (Вывод следуюший из анализа: Шансы и риск российского рынка, плюсы и минусы, привлекательность для (иностранных) инвесторов...)

5. Список источников информации

Некоторые, найденые мной страницы, откуда можно взять информацыю. Для написания работы этой информации конечно же не достатачно.:

www.alfacp.ru

www.rvca.ru/rus/

www.innovbusiness.ru/

www.cbr.ru/

www.hik-russland.de/_ru/

www.russland.ahk.de/ru

www.mintcap.ru

www.szuk.ru

www.quadriga-capital.ru

www.radas.ru

www.rfbr.ru

www.rftr.ru

www.worldbank.org