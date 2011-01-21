Курсовая по экономике

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Завершен1 заявка191 просмотр

Курсовая: Организация денежных расчетов на предприятии. (методичка в папке прикрепленной, Вариант 4)

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад
$25
2 дня
Спасибо Алексею за выполненную работу. Все в срок, а главное без замечаний!
C Ксенией очень хорошо сработались. Сразу говорю, уж на что я вредный исполнитель и ко многим заказчикам отношусь с пренебрежением, с Ксенией приятно работать!

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
14 лет назад