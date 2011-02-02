Курсовая работа. C++, Paradox.

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Завершен2 заявки182 просмотра

Тема: "Автоматизация процесса ведения кассовой книги, приходно кассовых ордеров на предприятии"

Подробности в архиве.

Указывайте цену и срок. Спасибо.

14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Statukha
50 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$60
4 дня
Спасибо за работу. Всё сделано грамотно и в срок. В процессе сотрудничества для согласования присылались наработки, что очень удобно и сразу можно скорректировать что-то, если необходимо.
Все хорошо, все красиво, все в срок. Я доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Statukha
50 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад