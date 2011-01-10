Курсовая работа. Visual C# 2005/2008.

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Закрыт3 заявки156 просмотров

Тема: "Визуализация стандарта ГОСТ 34.10-94"

Нужна только программа с комментариями.

Подробности в архиве.

Указывайте цену и срок.

Оплата после проверки работы, либо через СБС.

14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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