Вуз: Институт имени Е.Р. Дашковой Специальность: Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства Предмет: Интеркультурные взаимоотношения Курсовая работа Срок выполнения: 15 января до 17:00 мск Объем: 40 стр, ...
Технология создания веб-сайтов
Курсовой 1. Создание веб сайта для (поликлиники, налоговой, школы и пр.выбрать учреждение)
курсовой 2 Создание вебсайта для (детсада, администрации, милиии и пр. выбрать учреждение)30-40 листов+презентацияСтандарты лишь к оформлению, больше ничего нет и рекомендации
2 работы по таким темам, но учреждения разные, и соответственно постараться сделать разные стили написания работы. Гл. 1 - теория создания веб сайтов, гл. 2-сама схема, методология и описание процесса создания веб сайта, к обеим работам должна быть презентация (слайды) с описанием работы изложенной во второй главе. Это учебная работа, нужно описать технологию создания сайта по учреждениям, пошаговое описание как создать, что за чем, скриншоты, в презентации вставить страницы созданного сайта
Оформление по методичке
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