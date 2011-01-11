Технология создания веб-сайтов

Курсовой 1. Создание веб сайта для (поликлиники, налоговой, школы и пр.выбрать учреждение)

курсовой 2 Создание вебсайта для (детсада, администрации, милиии и пр. выбрать учреждение)30-40 листов+презентацияСтандарты лишь к оформлению, больше ничего нет и рекомендации

2 работы по таким темам, но учреждения разные, и соответственно постараться сделать разные стили написания работы. Гл. 1 - теория создания веб сайтов, гл. 2-сама схема, методология и описание процесса создания веб сайта, к обеим работам должна быть презентация (слайды) с описанием работы изложенной во второй главе. Это учебная работа, нужно описать технологию создания сайта по учреждениям, пошаговое описание как создать, что за чем, скриншоты, в презентации вставить страницы созданного сайта

Оформление по методичке