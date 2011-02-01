Курсовая Интеркультурные взаимоотношения

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Вуз: Институт имени Е.Р. Дашковой

Специальность: Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства

Предмет: Интеркультурные взаимоотношения

Курсовая работа

Срок выполнения: 15 января до 17:00 мск

Объем: 40 стр, 14 шрифт, 1,5 интервал, сноски внизу стр. под чертой, информация мин 2007 года

при возникновении доработок-исправлять

1 вариант - нужно взять один из кодов (растительный код, код одежды,

концептуальный код, локальные коды, код национальной кухни, код цвета,

код языка и т.д.) взять любую страну и сравнить ее с другими странами

по этому коду.

ИЛИ

2 вариант - нужно взять коды (растительный код, код

одежды, концептуальный код, локальные коды, код национальной кухни,

код цвета, код языка и т.д.) и описать по этим кодам только одну

страну.

"на своем примере, я взяла концептуальный код, и буду писать про несколько стран, россию и ближнего зарубежья. там я буду рассказывать про узоры на одежде, о их значении в этих странах, это так примерно, можно про цветовой код - это значения цветов допустим в одежде разных народов, на примере той страны какую выбиришь, или несколько и сравнить их, потом растительный код, - это пример для японии хризантема, ромашка для русских, код одежды, одежда может быть код социальный, ментальной либо идеологической группы людей, локальные коды - всевозможные чучела, масленица, коды связаные с народными обрядами, код еды - национальна кухня, концептуальный код - это все возможные орнаменты, несущие некий смысл. Можно написать про один код на примере страны, либо на примере одной страны но по всем кодам сразу".

14 лет назад
elchat
41 год
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Estell
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
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Estell
34 года
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад