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Курсовая Интеркультурные взаимоотношения
Вуз: Институт имени Е.Р. Дашковой
Специальность: Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства
Предмет: Интеркультурные взаимоотношения
Курсовая работа
Срок выполнения: 15 января до 17:00 мск
Объем: 40 стр, 14 шрифт, 1,5 интервал, сноски внизу стр. под чертой, информация мин 2007 года
при возникновении доработок-исправлять
1 вариант - нужно взять один из кодов (растительный код, код одежды,
концептуальный код, локальные коды, код национальной кухни, код цвета,
код языка и т.д.) взять любую страну и сравнить ее с другими странами
по этому коду.
ИЛИ
2 вариант - нужно взять коды (растительный код, код
одежды, концептуальный код, локальные коды, код национальной кухни,
код цвета, код языка и т.д.) и описать по этим кодам только одну
страну.
"на своем примере, я взяла концептуальный код, и буду писать про несколько стран, россию и ближнего зарубежья. там я буду рассказывать про узоры на одежде, о их значении в этих странах, это так примерно, можно про цветовой код - это значения цветов допустим в одежде разных народов, на примере той страны какую выбиришь, или несколько и сравнить их, потом растительный код, - это пример для японии хризантема, ромашка для русских, код одежды, одежда может быть код социальный, ментальной либо идеологической группы людей, локальные коды - всевозможные чучела, масленица, коды связаные с народными обрядами, код еды - национальна кухня, концептуальный код - это все возможные орнаменты, несущие некий смысл. Можно написать про один код на примере страны, либо на примере одной страны но по всем кодам сразу".
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