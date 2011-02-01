Курсовая Интеркультурные взаимоотношения

Вуз: Институт имени Е.Р. Дашковой

Специальность: Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства

Предмет: Интеркультурные взаимоотношения

Курсовая работа

Срок выполнения: 15 января до 17:00 мск

Объем: 40 стр, 14 шрифт, 1,5 интервал, сноски внизу стр. под чертой, информация мин 2007 года

при возникновении доработок-исправлять

1 вариант - нужно взять один из кодов (растительный код, код одежды,

концептуальный код, локальные коды, код национальной кухни, код цвета,

код языка и т.д.) взять любую страну и сравнить ее с другими странами

по этому коду.

ИЛИ

2 вариант - нужно взять коды (растительный код, код

одежды, концептуальный код, локальные коды, код национальной кухни,

код цвета, код языка и т.д.) и описать по этим кодам только одну

страну.

"на своем примере, я взяла концептуальный код, и буду писать про несколько стран, россию и ближнего зарубежья. там я буду рассказывать про узоры на одежде, о их значении в этих странах, это так примерно, можно про цветовой код - это значения цветов допустим в одежде разных народов, на примере той страны какую выбиришь, или несколько и сравнить их, потом растительный код, - это пример для японии хризантема, ромашка для русских, код одежды, одежда может быть код социальный, ментальной либо идеологической группы людей, локальные коды - всевозможные чучела, масленица, коды связаные с народными обрядами, код еды - национальна кухня, концептуальный код - это все возможные орнаменты, несущие некий смысл. Можно написать про один код на примере страны, либо на примере одной страны но по всем кодам сразу".