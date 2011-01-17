Доброго вам времени суток, кем бы вы ни были и где бы не находились.

Если вы пришли по ссылке на мой профиль, значит, скорее всего, вам нужен оригинальный и красивый текст.

Возможно, вам нужно что-то еще, но пока остановимся на этом варианте.

Итак, что вас ждет в процессе работы со мной?

Во-первых, я нахожусь в онлайне ежедневно, а значит, вы в любой момент сможете постучаться ко мне и поинтересоваться ходом работы.

Во-вторых, я уважаю как свое время, так и время своих заказчиков. И нервы тоже.

По этой причине я не срываю сроков, а в случае ЧП подключаю к работе кого-нибудь из моих помощников.

Даю гарантию с полной ответственностью - нужную вам работу вы получите вовремя.

В-третьих, я очень люблю свою работу, что гарантирует вам две приятные вещи – качество готового материала и улыбку в общении.

Цены на услуги:

Рерайт - $1.5 за 1000 знаков.

Копирайт - $3 за 1000 знаков.

Переводы - $3 за 1000 знаков (владею английским, немецким, румынским. В парах иностранный – русский цена $2 за 1000 знаков).

Спасибо, что зашли и приятного вам дня!