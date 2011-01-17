Доброго вам времени суток, кем бы вы ни были и где бы не находились.
Если вы пришли по ссылке на мой профиль, значит, скорее всего, вам нужен оригинальный и красивый текст.
Возможно, вам нужно что-то еще, но пока остановимся на этом варианте.
Итак, что вас ждет в процессе работы со мной?
Во-первых, я нахожусь в онлайне ежедневно, а значит, вы в любой момент сможете постучаться ко мне и поинтересоваться ходом работы.
Во-вторых, я уважаю как свое время, так и время своих заказчиков. И нервы тоже.
По этой причине я не срываю сроков, а в случае ЧП подключаю к работе кого-нибудь из моих помощников.
Даю гарантию с полной ответственностью - нужную вам работу вы получите вовремя.
В-третьих, я очень люблю свою работу, что гарантирует вам две приятные вещи – качество готового материала и улыбку в общении.
Цены на услуги:
Рерайт - $1.5 за 1000 знаков.
Копирайт - $3 за 1000 знаков.
Переводы - $3 за 1000 знаков (владею английским, немецким, румынским. В парах иностранный – русский цена $2 за 1000 знаков).
Спасибо, что зашли и приятного вам дня!
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