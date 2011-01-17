Estell

Надежда Банкова Estell

 
33 годаМолдова/Кишинев
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Доброго вам времени суток, кем бы вы ни были и где бы не находились.

Если вы пришли по ссылке на мой профиль, значит, скорее всего, вам нужен оригинальный и красивый текст.

Возможно, вам нужно что-то еще, но пока остановимся на этом варианте.

Итак, что вас ждет в процессе работы со мной?

Во-первых, я нахожусь в онлайне ежедневно, а значит, вы в любой момент сможете постучаться ко мне и поинтересоваться ходом работы.

Во-вторых, я уважаю как свое время, так и время своих заказчиков. И нервы тоже.

По этой причине я не срываю сроков, а в случае ЧП подключаю к работе кого-нибудь из моих помощников.

Даю гарантию с полной ответственностью - нужную вам работу вы получите вовремя.

В-третьих, я очень люблю свою работу, что гарантирует вам две приятные вещи – качество готового материала и улыбку в общении.

Цены на услуги:

Рерайт - $1.5 за 1000 знаков.

Копирайт - $3 за 1000 знаков.

Переводы - $3 за 1000 знаков (владею английским, немецким, румынским. В парах иностранный – русский цена $2 за 1000 знаков).

Спасибо, что зашли и приятного вам дня!

Портфолио
Отзывы заказчиков
uppy
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Перевести песню с английского на русский
Спасибо за перевод!
Вам спасибо. Четкие инструкции, мгновенная оплата - очень приятный заказчик.
Ответный отзыв
leonidus
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Размещение статей на сайт
Надежда все сделала качественно и в срок. Рекомендую!
Леонид дал очень четкие разъяснения по всем вопросам, не гнал зря по срокам, оплату перевел в день сдачи работы. Прекрасный заказчик, рекомендую всем.
Ответный отзыв
elchat
40 летПольша
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Курсовая Интеркультурные взаимоотношения
Спасибо, Надежде за выполненную работу. Были опаски, что в короткие сроки не уложимся, однако получилось без проволочек. Замечания были устранены так же быстро. Рекомендую для сотрудничества!
Прекрасный заказчик - объяснила все непонятные места, вовремя вносила коррективы в ход работы, с пониманием отнеслась к выбору способа оплаты. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
windasad
Эмиль 
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Скопировать файлы с одного сайта на другой
Четко выполнила все мои указания,работала на все 100%!
Четко поставленная задача, подробные объяснения, своевременная оплата, приятное сотрудничество. Всем советую.
Ответный отзыв
h0usE
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Рерайт/копирайт + добавление
Хороший исполнитель, выполняет работу вовремя и за разумные деньги, адекватно воспринимает и учитывает дополнительные пожелания в процессе выполнения, почти всегда в онлайне. Рекомендую.
Прекрасный заказчик, к исполнителю относится с уважением и доверием. ТЗ всегда четкое, оплата всегда приходит вовремя. Работаем на постоянной основе и сотрудничество вызывает исключительно положительные эмоции. Советую всем.
Ответный отзыв