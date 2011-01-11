Доработать курсовую по экономике предприятия

Необходимо провести корреляционно-регрессионный анализ прибыли и рентабельности и выделить резервы роста прибыли. Построить график роста прибыли в будущем и добавить линию тренда.

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