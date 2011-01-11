Доработать курсовую по экономике предприятия

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка92 просмотра

Необходимо провести корреляционно-регрессионный анализ прибыли и рентабельности и выделить резервы роста прибыли. Построить график роста прибыли в будущем и добавить линию тренда.

Сама курсовая работа готова, по ней нет замечаний, но преподаватель в последнем вопросе сказал добавить вот эту "бяку". Материалы вышлю выбранному исполнителю на электронку.

Объем - 2-3 стр.

Оплата - на вебмани или на счет на данном сервисе.

Сроки - сегодня !!!

14 лет назад
LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров