Эссе

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Завершен4 заявки202 просмотра

Экономика и организация управления розн. торг. сетями.

Тема: Преимущества и недостатки сетевой структуры в сфере розничной торговли.

2,5 стр.

работу нужна на отлично, просьба ознакомиться с

требованиями и схемой написания работы по методичке

методичку отправлю на почту

срок к 25.01.2011

14 лет назад
svetik22-79
Светлана 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отлично и качественно выполненная работа. Спасибо!
Всегда рада сотрудничеству с грамотными заказчиками, такими как Светлана. Задание и оплата все четко и без проблем

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад