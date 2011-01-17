Корректировка курсовой по организации перевозок

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Закрыт1 заявка135 просмотров

Нужно изменить исходные данные в курсовой работе по "Организации грузовых автомобильных перевозок", пересчитать расчёты и подкорректировать саму курсовую, подставив другие исходные данные. Курсовая и данные которые нужно подставить находятся в приложении.

14 лет назад
red4911
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Был
13 лет назад

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