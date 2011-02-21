Курсовая по менеджменту ВЭД

$80
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Закрыт1 заявка137 просмотров

Здравствуйте!

Нужно написать курсовую работу по менеджменту вэд на украинском языке.

Тема роботы: "Стратегія планування зовнішньої економічної діяльності на підприємстві на матеріалі ТОВ «Азовтранссервіс»"

Объем курсовой от 50 страниц

Готовый план курсовой и требования по оформлению - в приложении.

Срок сдачи: 21.02.2011

14 лет назад
Cassie_LCN
Ольга 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Lana72
53 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$80
2 дня

Заявки фрилансеров

Lana72
53 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад

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