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Курсовая по психологии
Тема-Психологические особенности малых школьных коллективов
объем 30-35+ приложения
2 главы (теория+практика)
введение 2-3 листа
теория 10-12 листов
практика 15-17
заключение 2 листа
Исследование для практической части проводилось в общеобразовательной школе и православной классической гимназии. Используемые тесты: "Диагностика интерактивной направленности личности (Н.Е.Щуркова в модификации Н.П.Фетискина)", "Психологический климат классного коллектива (В.С.Ивашкин, В.В. Онуфриева), "Диагностика структуры учебной мотивации школьника". Тесты из книги В.Б. Шапарь "Практическая психология. Психодиагностика групп и коллективов". Тесты обработаны в SPSS по Манна-Уитни.
Скачать можно тут http://files.mail.ru/AQ6BJ4 если не подойдет, делать все с нуля и подробно описать в работе
в практической части обязательно таблицы,графики,диаграммы и т.д. Текст методик только в приложение!
оригинальность от 88%
срок 26.01
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