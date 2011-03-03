Курсовая по психологии

Тема-Психологические особенности малых школьных коллективов

объем 30-35+ приложения

2 главы (теория+практика)

введение 2-3 листа

теория 10-12 листов

практика 15-17

заключение 2 листа

Исследование для практической части проводилось в общеобразовательной школе и православной классической гимназии. Используемые тесты: "Диагностика интерактивной направленности личности (Н.Е.Щуркова в модификации Н.П.Фетискина)", "Психологический климат классного коллектива (В.С.Ивашкин, В.В. Онуфриева), "Диагностика структуры учебной мотивации школьника". Тесты из книги В.Б. Шапарь "Практическая психология. Психодиагностика групп и коллективов". Тесты обработаны в SPSS по Манна-Уитни.

Скачать можно тут http://files.mail.ru/AQ6BJ4 если не подойдет, делать все с нуля и подробно описать в работе

в практической части обязательно таблицы,графики,диаграммы и т.д. Текст методик только в приложение!

оригинальность от 88%

срок 26.01

цена 900 рублей