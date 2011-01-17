Дописать диссертацию

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Закрыт3 заявки168 просмотров

Тема диссертации "Обрaзы рeволюционной эпoхи в изoбразительной кoллекции ГЦМCИР. Смена эстeтических идeалов."

написана одна глава диссертации, но нет возможности завершить начатую работу. Необходимо написать введение диссертации, заключение и автореферат, сформировать полноценный обзор литературных источников. Для второй и третий глав частично собран материал.

Специальность 17.00.09 -теория и история искусств

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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