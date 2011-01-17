Темы на выбор 1. Протестанская этика и ее влияние на формирование нового идеала человека 2. Немецкое Просвещение 3."Сто дней Наполеона" 4. I мировая война :ее причины,ход и завершение ...
Дописать диссертацию
Тема диссертации "Обрaзы рeволюционной эпoхи в изoбразительной кoллекции ГЦМCИР. Смена эстeтических идeалов."
написана одна глава диссертации, но нет возможности завершить начатую работу. Необходимо написать введение диссертации, заключение и автореферат, сформировать полноценный обзор литературных источников. Для второй и третий глав частично собран материал.
Специальность 17.00.09 -теория и история искусств
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