История мировых цивилизаций-2

$10
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Завершен1 заявка104 просмотра

Темы на выбор

1. Протестанская этика и ее влияние на формирование нового идеала человека

2. Немецкое Просвещение

3."Сто дней Наполеона"

4. I мировая война :ее причины,ход и завершение

5. Третья научно-техническая революция: этапы и перспективы

введение

1

2

3

4

заключение

список литературы

или

введение

1..

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

заключение

объем 20 страниц

ссылки на каждой странице с указанием страниц, см методичку по оформлению

оригинальность от 85%

срок 22.01

цена 300 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

scorpion081181
Наталья 
43 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
5 дней
Работать с Натальей приятно и легко, все работы выполняет качественно и точно в срок.
Отличный заказчик и ответственный человек!!! Все супер!!!!

Заявки фрилансеров

scorpion081181
Наталья 
43 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад