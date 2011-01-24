Тема на выбор: 1. Антропогенез и начало культуры 2. Официальная ,"куртуазная" и народная карнавальная культура в средневековье 3.Античная культура и развитие европейского искусства 4.Концепция русской национальной самобытности у ранних "евразийцев", в ...
История мировых цивилизаций-1
Темы на выбор:
1.Проблемы происхождения человека и его прародины
2.Фараон, его администрация и подданые в Древнем Египте
3. Образование и воспитание в античной Греции
4. Римская армия в императорскую эпоху
5. Нормандское завоевание Англии
введение
1
2
3
4
заключение
список литературы
или
введение
1..
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
заключение
объем 20 страниц
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оригинальность от 85%
срок 22.01
цена 300 р.
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