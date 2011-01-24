История мировых цивилизаций-1

$10
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Завершен1 заявка109 просмотров

Темы на выбор:

1.Проблемы происхождения человека и его прародины

2.Фараон, его администрация и подданые в Древнем Египте

3. Образование и воспитание в античной Греции

4. Римская армия в императорскую эпоху

5. Нормандское завоевание Англии

введение

1

2

3

4

заключение

список литературы

или

введение

1..

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

заключение

объем 20 страниц

ссылки на каждой странице с указанием страниц, см методичку по оформлению

оригинальность от 85%

срок 22.01

цена 300 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

scorpion081181
Наталья 
43 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
4 дня
Грамотная,качественная работа. Рекомендую
Елена ответственный и приятный человек в общении, знает чего хочет!!!!

Заявки фрилансеров

scorpion081181
Наталья 
43 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад