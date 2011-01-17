Диплом по педагогике

Уважаемые экономисты! Необходимо выполнить преддипломную практику по Хабаровскому аэропорту, содержание прилагаю, все документы вышлю на почту, в качестве основной проблемы нужно взять вопрос функционирования гостиницы при аэропорте, которая формально есть, но фактически она не ...