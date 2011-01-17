Здравствуйте! Нужно написать курсовую работу по менеджменту вэд на украинском языке. Тема роботы: "Стратегія планування зовнішньої економічної діяльності на підприємстві на матеріалі ТОВ «Азовтранссервіс»" Объем курсовой от 50 страниц Готовый план ...
Экономическая практика (преддипломная)
Уважаемые экономисты! Необходимо выполнить преддипломную практику по Хабаровскому аэропорту, содержание прилагаю, все документы вышлю на почту, в качестве основной проблемы нужно взять вопрос функционирования гостиницы при аэропорте, которая формально есть, но фактически она не работает.
Срок - 22 января
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