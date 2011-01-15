Irina_ches

Ирина Irina_ches

 
37 летУкраина/Житомир
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
- психология (все отрасли), - педагогика(все отрасли) , - социология, -

Более 3 лет выполняю все виды студенческих работ: рефераты, контрольные, курсовые по следующим дисциплинам:

-ГИДРОГЕОЛОГИЯ,

-ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ,

-РАДИОЭКОЛОГИЯ

- психология (все отрасли),

- педагогика(все отрасли) ,

- социология,

- философия.

-фармация (ФАРМАКОЛОГИЯ, ФАРМАКОГНОЗИЯ ,ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ...)

Есть большой банк готовых работ.

Не занимаюсь скачиванием работ из Интернета, в качестве источников использую только новейшие учебники, периодику, сборники , монографии и т.д.

НАПИСАНИЕ СТАТЕЙ (ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, РАДИОЭКОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА, ВЕТЕРИНАРИЯ, КИНОЛОГИЯ, ФАРМАЦИЯ, МЕДИЦИНА, ...)

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Отзывы заказчиков
totnsk
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Доработать курсовую методология соц. исследований
Ирина отлично справилась с работой в строго отведенный срок. Спасибо вам, Ирина, очень выручили!
Екатерина отличный заказчик. Ставит четкое тех.задание, всегда на связи – все вопросы решаются в минимальные сроки. Оплата произведена точно в оговоренный срок. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$9
10 баллов
13 лет назад
Реферат по психологии
Еще один проект выполнен Ириной грамотно и со знанием дела! Все в согласованный срок, без задержек и пауз. Специалист надежный, рекомендую к сотрудничеству! Пожелаю фрилансеру творческих успехов, хороших клиентов и интересных заказов! Буду и в дальнейшем сотрудничать с Ириной! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэй
В очередной раз убеждаюсь! Константин - ПРОФЕССИОНАЛ ВЫСОКОГО КЛАССА И ПРОСТО ОТЛИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Рекомендую как исключительно ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО заказчика!
Ответный отзыв
Iskatel777
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$9
10 баллов
13 лет назад
Мини реферат по медицине
Ирина оперативно отозвалась по моему проекту! Переговоры прошли конструктивно и оперативно, по заданию не возникло никаких вопросов, необходимое задание Ирина выполнила в согласованные сроки и в достойным качеством. Качественная, оперативная работа,согласованная оплата, в итоге мои самые лучшие рекомендации! Рекомендую сотрудничество с этим фрилансером. С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Отличный заказчик. Достаточно четкое задание, оперативное уточнение всех вопросов. Приятно работать. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
3 отзыва
от $5
от 1 дня
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