- психология (все отрасли), - педагогика(все отрасли) , - социология, -
Более 3 лет выполняю все виды студенческих работ: рефераты, контрольные, курсовые по следующим дисциплинам:
-ГИДРОГЕОЛОГИЯ,
-ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ,
-РАДИОЭКОЛОГИЯ
- психология (все отрасли),
- педагогика(все отрасли) ,
- социология,
- философия.
-фармация (ФАРМАКОЛОГИЯ, ФАРМАКОГНОЗИЯ ,ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ...)
Есть большой банк готовых работ.
Не занимаюсь скачиванием работ из Интернета, в качестве источников использую только новейшие учебники, периодику, сборники , монографии и т.д.
НАПИСАНИЕ СТАТЕЙ (ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ, РАДИОЭКОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА, ВЕТЕРИНАРИЯ, КИНОЛОГИЯ, ФАРМАЦИЯ, МЕДИЦИНА, ...)
Портфолио
- Без названия215 просмотров
- Темы курсовых232 просмотра
- Без названия167 просмотров
- Без названия173 просмотра
- Без названия149 просмотров
- Без названия182 просмотра
- Без названия136 просмотров
- Без названия156 просмотров
- Без названия155 просмотров
- Дизайн листовки130 просмотров
- Дизайн рекламного флаера187 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
13 лет назад
Ирина отлично справилась с работой в строго отведенный срок. Спасибо вам, Ирина, очень выручили!
Ответный отзыв
Екатерина отличный заказчик. Ставит четкое тех.задание, всегда на связи – все вопросы решаются в минимальные сроки. Оплата произведена точно в оговоренный срок. Спасибо за сотрудничество!
$9
10 баллов
13 лет назад
Еще один проект выполнен Ириной грамотно и со знанием дела! Все в согласованный срок, без задержек и пауз. Специалист надежный, рекомендую к сотрудничеству! Пожелаю фрилансеру творческих успехов, хороших клиентов и интересных заказов! Буду и в дальнейшем сотрудничать с Ириной! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэй
Ответный отзыв
В очередной раз убеждаюсь! Константин - ПРОФЕССИОНАЛ ВЫСОКОГО КЛАССА И ПРОСТО ОТЛИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Рекомендую как исключительно ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО заказчика!
$9
10 баллов
13 лет назад
Ирина оперативно отозвалась по моему проекту! Переговоры прошли конструктивно и оперативно, по заданию не возникло никаких вопросов, необходимое задание Ирина выполнила в согласованные сроки и в достойным качеством. Качественная, оперативная работа,согласованная оплата, в итоге мои самые лучшие рекомендации! Рекомендую сотрудничество с этим фрилансером. С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Достаточно четкое задание, оперативное уточнение всех вопросов. Приятно работать. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
3 отзыва
от $5
от 1 дня
#58