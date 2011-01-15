Еще один проект выполнен Ириной грамотно и со знанием дела! Все в согласованный срок, без задержек и пауз. Специалист надежный, рекомендую к сотрудничеству! Пожелаю фрилансеру творческих успехов, хороших клиентов и интересных заказов! Буду и в дальнейшем сотрудничать с Ириной! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэй