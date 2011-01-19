Мини реферат по медицине

МиниРеферат по медицине

В работе требуется написание для образца нескольких медицинских рецептов на латинском языке.

Объем работы до 5 страниц.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

Точное задание вышлю выбранному специалисту.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения, электронную почту для высылки задания.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 15.01.2011 до 02 часов ночи МСК.