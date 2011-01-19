Мини реферат по медицине

$9
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Завершен1 заявка171 просмотр

МиниРеферат по медицине

В работе требуется написание для образца нескольких медицинских рецептов на латинском языке.

Объем работы до 5 страниц.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

Точное задание вышлю выбранному специалисту.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения, электронную почту для высылки задания.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 15.01.2011 до 02 часов ночи МСК.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Irina_ches
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$9
4 дня
Ирина оперативно отозвалась по моему проекту! Переговоры прошли конструктивно и оперативно, по заданию не возникло никаких вопросов, необходимое задание Ирина выполнила в согласованные сроки и в достойным качеством. Качественная, оперативная работа,согласованная оплата, в итоге мои самые лучшие рекомендации! Рекомендую сотрудничество с этим фрилансером. С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Отличный заказчик. Достаточно четкое задание, оперативное уточнение всех вопросов. Приятно работать. Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Irina_ches
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад