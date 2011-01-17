Диплом Технологии продуктов общественного питания

$250
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Закрыт1 заявка188 просмотров

Необходимо выполнить дипломную работу по Технологиям продуктов общественного питания

Тема диплома "Ресторан "Киев" на 100 мест

Срок сдачи теоретической части работы - 15 февраля

14 лет назад
Breezeblock
Горбунова 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$200
10 дней

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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