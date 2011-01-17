Презентация PowerPoint для дипломной работы

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Закрыт13 заявок281 просмотр

Нужно сделать презентацию в PowerPoint дипломной работы, красиво оформить и только по существу.

Не чего лишнего, сохранить хронологию.

Ибо по презентации надо рассказывать дипломную работу. Потому надо делать быстро и качественно , срок 1 день

PowerPoint
14 лет назад
rain_2011
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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