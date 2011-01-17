Необходимо выполнить дипломную работу по Технологиям продуктов общественного питания Тема диплома "Ресторан "Киев" на 100 мест Срок сдачи теоретической части работы - 15 февраля
Курсовая, лингвистика, французский
Тема: Заимствование как способ пополнения французского языка (на основе прессы)
Срок 7 дней, 30-35 стр.
Заявки фрилансеров
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