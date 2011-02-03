Корректировка курсовой

$50
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Завершен3 заявки287 просмотров

Нужно изменить исходные данные в курсовой работе по "Организации грузовых автомобильных перевозок", пересчитать расчёты и подкорректировать саму курсовую, подставив другие исходные данные.

14 лет назад
red4911
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

freyd
Антон 
31 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
14 лет назад
$35
2 дня
Быстро и качественно.
Все отлично приятно было поработать!!!

Заявки фрилансеров

freyd
Антон 
31 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
14 лет назад