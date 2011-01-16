Курс: 4 Предмет: Теория автоматического управления Тема: см.вложение Вид работы: курсовой проект Объём: см.вложения Требования: вариант 2
Диплом Проект развития компании
Проект развития компании. Срок две недели, 5 дней на правки. Нужно написать план. Антиплагиат от 70%. Источники литературы преимущественно от 2005 года и выше. Так же нужна речь. Диплом срочный поэтому прошу подписываться только тех кто реально осилит.
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