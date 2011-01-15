Курс: 4 Предмет: Теория автоматического управления Тема: см.вложение Вид работы: курсовой проект Объём: см.вложения Требования: вариант 2
Нужно написать курсовую и сделать 7 рефератов.
Здравствуйте,уважаемые авторы.
Нужно написать курсовую.
Тема: технология строительства горных предприятий.
Уникальность не меньше 70% строго.
Методичку к курсовой прикладываю.
Так же нужно сделать 7 рефератов по темам:
1)Аэрология подземных сооружений
2)безопасность жизнедеятельности
3)геодезия и маркшейдерия
4)механизация горно-строительных работ
5)строительство горизонтальных и наклонных выработки
6)технология и безопасность взрывных работ
7)Экология
методички для рефератов разместили на 2-х бесплатных файлообменниках.
Качайте откуда удобнее.
Вот ссылки:
http://www.sharemania.ru/0257636
http://fayloobmennik.net/319778
Повторяю файлообменники бесплатные.
Интересует цена и срок на выполнения работ?
ПРЕДОПЛАТ НЕТ.
Просим вас оставлять ваши контакты:
ICQ, Скайп, Почта, Мобильный телефон.
Ждем ваших предложений.
С уважением фирма Счастливый Студент.
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