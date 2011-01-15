Нужно написать курсовую и сделать 7 рефератов.

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Здравствуйте,уважаемые авторы.

Нужно написать курсовую.

Тема: технология строительства горных предприятий.

Уникальность не меньше 70% строго.

Методичку к курсовой прикладываю.

Так же нужно сделать 7 рефератов по темам:

1)Аэрология подземных сооружений

2)безопасность жизнедеятельности

3)геодезия и маркшейдерия

4)механизация горно-строительных работ

5)строительство горизонтальных и наклонных выработки

6)технология и безопасность взрывных работ

7)Экология

методички для рефератов разместили на 2-х бесплатных файлообменниках.

Качайте откуда удобнее.

Вот ссылки:

http://www.sharemania.ru/0257636

http://fayloobmennik.net/319778

Повторяю файлообменники бесплатные.

Интересует цена и срок на выполнения работ?

ПРЕДОПЛАТ НЕТ.

Просим вас оставлять ваши контакты:

ICQ, Скайп, Почта, Мобильный телефон.

Ждем ваших предложений.

С уважением фирма Счастливый Студент.

14 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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