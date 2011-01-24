Реферат по основам управления персоналом

Необходимо выполнить несколько заданий по основам менеджмента: 1. Ответы на вопросы: Выберите 2 вопроса из списка. Ответ на вопрос должен быть представлен в письменном виде. Ответ на каждый вопрос должен укладываться в объем 1 ...