Необходимо выполнить курсовую работу по предмету Системное программирование и операционные системы содержание в прилагаемом файле срок 7 дней
Работы по антикризисному управлению (опт)
Требуется сделать 3 работы по антикризисному управлению:
1. Эссе (Объем эссе — 2—3 страницы формата А4 (12 кегль, интервал 1,5) Тема "Практика отечественных подходов к антикризисному регулированию."
2. Case Study. Задание:
Задание 1
Расчет и оценка эффективности антикризисных мер на конкретном примере.
Вопросы
Исходя из собственной практики, деятельности компании, в которой Вы работаете, или на примере других организаций, используя печатные и Интернет-источники, рассмотрите конкретный случай антикризисных мер и проанализируйте их эффективность.
Желательно представить приложения с подборкой различной информации, передающей общий контекст КС (копия финансовых документов, публикации, фото и др.).
Заключение по КС (возможное решение проблемы, последовавшие события).
Задание 2
Разработка управленческих решений в антикризисном управлении.
Вопрос
Руководствуясь схемой, приведенной в первом ситуационном задании, рассмотрите случаи управленческих подходов в условиях кризиса.
Задание 3
Разработка антикризисной стратегии предприятия.
Вопрос
Руководствуясь схемой, приведенной в первом ситуационном задании, проанализируйте конкретный пример антикризисной стратегии.
3. Аналитическая письменная работа.
Объем письменной итоговой работы — 10—15 страниц, формат А4.
Структура данной аналитической письменной работы должна быть следующей:
Теоретическое рассмотрение тематики вопроса, краткий анализ существующей литературы по данной тематике — 3—4 стр.
Описание конкретного примера по данной тематике — 3—4 стр.
Выводы и конкретные предложения, замечания по рассмотренному примеру с использованием полученных при изучении курса знаний, демонстрация Ваших умений и приобретенных навыков — 3—4 стр.
Список использованной литературы.
Тема легкая "Антикризисная политика в развитых странах."
Выбранный исполнитель
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