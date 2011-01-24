Работы по антикризисному управлению (опт)

Требуется сделать 3 работы по антикризисному управлению:

1. Эссе (Объем эссе — 2—3 страницы формата А4 (12 кегль, интервал 1,5) Тема "Практика отечественных подходов к антикризисному регулированию."

2. Case Study. Задание:

Задание 1

Расчет и оценка эффективности антикризисных мер на конкретном примере.

Вопросы

Исходя из собственной практики, деятельности компании, в которой Вы работаете, или на примере других организаций, используя печатные и Интернет-источники, рассмотрите конкретный случай антикризисных мер и проанализируйте их эффективность.

Желательно представить приложения с подборкой различной информации, передающей общий контекст КС (копия финансовых документов, публикации, фото и др.).

Заключение по КС (возможное решение проблемы, последовавшие события).

Задание 2

Разработка управленческих решений в антикризисном управлении.

Вопрос

Руководствуясь схемой, приведенной в первом ситуационном задании, рассмотрите случаи управленческих подходов в условиях кризиса.

Задание 3

Разработка антикризисной стратегии предприятия.

Вопрос

Руководствуясь схемой, приведенной в первом ситуационном задании, проанализируйте конкретный пример антикризисной стратегии.

3. Аналитическая письменная работа.

Объем письменной итоговой работы — 10—15 страниц, формат А4.

Структура данной аналитической письменной работы должна быть следующей:

Теоретическое рассмотрение тематики вопроса, краткий анализ существующей литературы по данной тематике — 3—4 стр.

Описание конкретного примера по данной тематике — 3—4 стр.

Выводы и конкретные предложения, замечания по рассмотренному примеру с использованием полученных при изучении курса знаний, демонстрация Ваших умений и приобретенных навыков — 3—4 стр.

Список использованной литературы.

Тема легкая "Антикризисная политика в развитых странах."