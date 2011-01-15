Дипломная работа

Требования: знание ЕСКД, ГОСТ по оформлению работ для ВоГТУ

(нормоконтроль-чуть ли не самое главное при сдаче диплома), опыт выполнения

подобных работ."

Работа нужна частями, т.к. смотрят и проверяют по частям. Соответственно,

оплата тоже частями. Форма оплаты-любая удобная вам. Укажите Цену за каждую из

6 частей. Если какую-то часть не можете сделать-укажите какую.

Тема: Реконструкция СТО с детальной разработкой шиномонтажного участка г.

Ярославль.

Введение

1. Анализ деятельности СТО за последние 5 лет (любого)

2. Расчет производственной программы предприятия

2.1. Расчет трудоемкости работ

2.2. Расчет площадей помещения

2.3. Детальный расчет участка шиномонтажа

3. Технологический расчет

Разработка технологии ремонта колеса легкового автомобиля

4. Конструкторская часть

Разработать проект шиномонтажного стенда

5. Безопасность и экологичность проекта (применительно к СТО и конкретно к

шиномонтажному участку)

5.1. Анализ условий труда на шиномонтажном участке

5.2. Меры по обеспечению безопасных и здоровых условий труда

5.3. Расчет вентиляции (участка)

5.4. Меры по обеспечению устойчивости работы СТо в условиях ЧС

5.5. Меры по охране окружающей среды.

6. Экономическая часть

6.1. Расчет инвестиций на СТО

6.2. Расчет текущих эксплуатационных затрат

6.3. Оценка экономической эффективности проекта

10 листов чертежей А1 в автокаде:

1. Анализ деятельности СТО

2. Ген план СТО (с обозначением прилегающих улиц, заезда и выезда)

3. План производственного корпуса

4. Проект шиномонтажного участка ( с расстановкой оборудования)

5. Карта эскизов ( на а1 4 основные операции по ремонту - можно фото или

картинку. чертить не обязательно)

6. Констр. часть - сборочный чертеж стенда

7,8 - деталировка стенда (те детали, по которым расчет в записке)

9 . БЖД (чертеж по вентиляции)

10. Экономические показатели (графики, диаграммы)"

В первую очередь преподу надо конструкторскую часть - это 4 часть диплома, если у вас есть опыт, то вы в курсе, что она делится на разделы в соответствии с чертежами. Потом такая последовательность выполнения: 3, 5, 1,2,6.

Оплата за каждую часть!!! Вначале надо сделать 4 часть до 20 января!!! Потом до 10 февраля все остальное....Стоимость около 5.000 - 7.000тыс руб.